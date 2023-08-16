ВС РФ уничтожили украинский самолет Су-25 в районе Новотроицкого в ДНР

Украинский штурмовик Су-25 уничтожен российскими системами ПВО за минувшие сутки в районе Новотроицкого Донецкой Народной Республики (ДНР), об этом 16 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган», — отмечается в сообщении.

Также за сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов в ДНР, Луганской Народной Республике (ЛНР) и Харьковской области, уточнил Конашенков.

Ранее, 13 августа, он сообщил, что истребительной авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Брусовка ДНР сбит вертолет Ми-8 Украины.

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