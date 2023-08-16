Эксперты сообщили о росте потребительского оптимизма в России

Консалтинговое агентство NielsenIQ зафиксировало рост потребительского оптимизма: он достиг отметки в 107 пунктов, по сравнению с I кварталом показатель увеличился на 3 процентных пункта (п.п.). «Известия» ознакомились с данными компании 16 августа.

Дело в том, что 65% опрошенных назвали перспективы рынка труда у себя на родине отличными или хорошими. И не менее оптимистично оценили свое материальное положение: в стране развиваются новые сферы занятости, есть возможность получать стабильный доход, а цены остаются умеренными.

«Текущее значение индекса в 107 пунктов — рекорд с момента начала его измерений в России в 2021 году. Ранее он почти никогда не превышал 90 пунктов, а в 2023 году перешагнул важную психологическую отметку, когда количество оптимистично настроенных россиян превысило более пессимистичных», — подчеркнули изданию в NielsenIQ.

Как сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, «результаты исследования российского подразделения компании NielsenIQ — еще одна фиксация позитивных процессов в экономике и роста потребительской активности в России, это подтверждают данные официальной статистики: согласно недавним цифрам Росстата, по состоянию на 31 июля 2023 года годовая инфляция составила 4,42%, по продовольственным товарам — 2,29%». Он добавил, что, если смотреть продовольствие без плодоовощной группы, которая подвержена сезонным колебаниям, то инфляция составит меньше 1%.

Евтухов подчеркнул, что также вырос оборот розничной торговли. Согласно официальным данным, в июне он составил почти 4 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 10% больше, чем в июне предыдущего года, и на 1,5% выше, чем в мае 2023 года.

«Тенденция к росту устойчивая и наблюдается от месяца к месяцу последние полгода минимум», — подчеркнул чиновник.

Еще более показательная ситуация в отрасли общественного питания: в июне оборот увеличился на 12,2% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В целом за первое полугодие 2023 года общепит показал оборот в 1,32 трлн рублей — рост почти на 15% по отношению к тому же периоду 2022-го.

«Это уверенный положительный показатель, который свидетельствует о высокой экономической активности и о преодолении всех вызовов современного времени ключевыми отраслями экономики, включая потребительский рынок», — сказал Евтухов.

Ранее, 14 августа, помощник президента РФ Максим Орешкин в своей авторской колонке для ТАСС заявил, что процесс трансформации российской экономики проходит успешнее и быстрее, чем прогнозировалось. Он уточнил, что экономика выросла во II квартале на 4,9% к прошлому году.