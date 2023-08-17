Эксперт дала советы начинающим инвесторам

Инвестирование — проверенный временем способ создать финансовый капитал, который будет работать на человека, объяснила инвестиционный эксперт и автор канала по финансовой грамотности Елена Дроздова.

По ее словам, любые инвестиции начинаются с ответов на вопросы: чего хочет эксперт, какие у него финансовые цели, в какой жизненной ситуации он находится, в какие инструменты имеет смысл инвестировать с учетом целей?

«Когда мы определяем, что мы хотим, важно четко определить цели, исходя из следующих составляющих: что, когда, сколько, в какой валюте? Наши инвестиционные цели могут включать покупку дома, финансирование выхода на пенсию или накопление на обучение. Цели могут меняться со временем. Важно убедиться в том, что вы определяете и периодически пересматриваете их, чтобы сосредоточиться на их достижении», — сказала эксперт.

Кроме того, следует определить свое восприятие риска (риск-профиль).

«Именно понимание цели и своего восприятия риска в дальнейшем определяют необходимые для вас инструменты. К примеру, если ваши цели в коротком горизонте времени и имеют конкретный срок, то акции для этого не подойдут. Или, наоборот, цели долгосрочные, и подбирать под них на 100% облигации будет неэффективно», — объяснила она.

Определение текущей жизненной ситуации позволит инвестору обратить внимание на то, что необходимо продать, сдать, обменять или подумать, как уменьшить стоимость содержания активов и обязательств, чтобы создать положительную разницу между доходами и расходами. На этом этапе следует определить, сколько и с какой периодичностью планируется направлять в инвестиции, добавила Дроздова.

Говоря о финансовых инструментах, она отметила, что их выбор зависит от целей и личного риск-профиля.

«К примеру, если вам важно получать от инвестированных денег постоянный денежный поток, то при выборе актива необходимо ориентироваться на величину купона, дивиденда и даты выплат. Если же необходимо защитить и консервативно наращивать капитал, то лучше выбирать другие бумаги. К примеру, по облигациям будет доходность к погашению, а приоритет по акциям будет на голубые фишки, крупные компании с максимальной ликвидностью с понятным бизнесом, с динамикой по финансовым показателям, которые необязательно выплачивают дивиденды», — пояснила эксперт.

При этом она уточнила, что для покупки инструментов фондового рынка нужен посредник — брокер, у которого необходимо открыть брокерский счет. Выбор брокера зависит от того, какие бумаги планируется купить. Так, для приобретения бумаг только российских эмитентов будет достаточно открыть брокерский счет у брокера, в банке которого есть карта. Если же предполагается покупка инвестиционных инструментов зарубежных компаний, то необходимо, чтобы у брокера был доступ на иностранные биржи.

«Резюмируя, еще раз хочу подчеркнуть, как важно при покупке любого инструмента понимать, почему он должен принести прибыль и подходит ли он для реализации личных целей, сформирована ли у вас в необходимом объеме подушка безопасности, чтобы в случае необходимости не пришлось продавать, к примеру, акции с убытком и есть ли необходимый багаж знаний для понимания выбранных бумаг», — заключила Дроздова.

Ранее, 29 июля, в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известия», что почти треть опрошенных россиян (31%) занимается инвестициями, из них 21% респондентов покупает акции в приложениях банков, 6% инвестируют с помощью брокера, используя кредитное плечо.