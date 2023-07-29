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Почти треть опрошенных россиян занимаются инвестициями

Исследование: более 30% опрошенных россиян активно занимаются инвестициями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти треть опрошенных россиян (31%) занимаются инвестициями, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомились «Известия» 29 июля.

При этом большая часть из них (21%) покупают акции в приложениях банков, 6% — инвестируют с помощью брокера, используя кредитное плечо, а 2% выбирают краудфандинг (вложение в бизнес, в проект, и в дальнейшем получение части прибыли, товара или акций. — Ред.). Еще 2% респондентов получили статус квалифицированного инвестора и пользуются более сложными инструментами.

«С каждым годом россияне всё активнее интересуются темой инвестиций тем более, что появляется много инструментов, делающих этот процесс понятным и доступным даже при небольших вложениях. Особенно востребованы «быстрые инвестиции» — покупка акций в приложениях банков «в один клик». Инвестируя таким образом, многие не вкладывают большие суммы и воспринимают это, скорее, как развлечение, чем серьезный источник дохода», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Краудфандинг он назвал умеренно рискованным инструментом. По его словам, средняя сумма инвестиции в этом случае составляет пару тысяч рублей.

«Что касается инвестиций через брокера с использованием [кредитного] плеча (займ, который брокер дает инвестору для совершения сделки. — Ред.), то тут ситуация иная — человек сразу вкладывает деньги, которых сам не имеет, это потенциально рискованная история для неподготовленного инвестора. При наличии навыков этот инструмент может позволить извлечь большую прибыль, чем при использовании собственных свободных средств, однако без опыта потерять полученный займ можно буквально в одно мгновенье», — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что 26 июля Центробанк заявил о введении новых ограничений для неквалифицированных инвесторов. Согласно проекту регулятора, для инвесторов с опытом менее года будет снижен допустимый размер кредитного плеча.

«Ограничения Центробанка помогут не разориться начинающим инвесторам еще до того, как они поймут принцип работы инструмента», — заключил Баджурак.

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Ранее, 20 мая, руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков объяснил, что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. При этом среди инструментов с низким порогом входа он назвал акции крупных компаний и золото.

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