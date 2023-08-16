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УАЗ впервые с 2015 года уступил лидерство Great Wall на рынке пикапов в России

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Фото: autohome.com.cn
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Ульяновский автозавод (УАЗ) впервые с 2015 года уступил первое место на российском рынке пикапов: в июле самым популярным авто в этом сегменте стал Great Wall Poer. Об этом сообщает 16 августа «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Открытие авто».

По данным аналитиков, во второй месяц лета в России продали 434 пикапа Great Wall Poer, в то время как УАЗ реализовал 266 автомобилей модели «Пикап». По словам экспертов, популярность китайского пикапа по сравнению с предыдущими месяцами возросла практически в восемь раз. Вероятной причиной повышенного спроса на Poer авторы исследования назвали демократичный относительно конкурентов ценник ― ниже 2,5 млн рублей.

Также в «тройку» лидеров вошел японский пикап Mitsubishi L200, которых в минувшем месяце продали в стране 176 единиц. На четвертом месте по количеству проданных в июле авто разместился китайский пикап JAC T6 ― 173 авто. Эксперты отметили, что популярность этой модели стремительно растет за счет невысокого ценника для машины этого сегмента: от 2,2 млн рублей.

Рейтинг самых популярных в минувшем месяце пикапов замыкает Dodge Ram ― 165 автомобилей. Авторы исследования подчеркнули приверженность фанатов марки к этой модели, несмотря на внушительный ценник ― 9 млн рублей.

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Ранее в этот день стало известно, что калининградский автозавод «Автотор» планирует начать выпуск коммерческих моделей JMC, в числе которых будет пикап Vigus Work. Это полноприводный рамный пикап, оборудованный 2,5-литровым турбодизелем, который изначально выпускала японская компания Isuzu. Мощность двигателя ― 123 л.с., а работает он в паре с пятиступенчатой «механикой».

Габариты пикапа ― 5410 × 1905 × 1795 мм, а длина колесной базы составляет 3085 мм. Кроме того, на внутреннем рынке выпускается удлиненная до 5700 мм версия Vigus Work.

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