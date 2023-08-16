«Автотор» планирует начать выпуск пикапов JMC Vigus Work в Калининграде

Калининградский автозавод «Автотор» планирует начать выпуск коммерческих моделей JMC, в числе которых будет пикап Vigus Work. Об этом 16 августа сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники.

JMC Vigus Work ― полноприводный рамный пикап, оборудованный 2,5-литровым турбодизелем, который изначально выпускала японская компания Isuzu. Мощность двигателя ― 123 л.с., а работает он в паре с пятиступенчатой «механикой».

Габариты пикапа ― 5410 × 1905 × 1795 мм, а длина колесной базы составляет 3085 мм. Кроме того, на внутреннем рынке выпускается удлиненная до 5700 мм версия Vigus Work.

Из опций Vigus Work может предложить большой сенсорный дисплей с поддержкой Bluetooth, а также гидроусилитель руля, системы ABS и EBD, две подушки безопасности.

Цена на пикап на рынке КНР начинается от 86,8 тыс. юаней (1,15 млн рублей), в то время как в Чили за аналогичную модель местные дилеры просят от 15,9 млн песо (1,82 млн рублей).

Ранее, 11 августа, в России состоялась премьера китайского пикапа Dongfeng DF6. Габариты авто — 5310 × 1850 × 1810 мм. Дорожный просвет ― 220 мм.

Dongfeng DF6 поставляется с двумя турбодизельными двигателями на выбор: с 163-сильным 2,5-литровым мотором или с 136-сильным 2,3-литровым двигателем в паре с одной из трех трансмиссий: пяти- и шестиступенчатой механической коробкой передач, а также с восьмидиапазонным «автоматом». Привод ― полный, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.