Опрошенные россияне назвали работу лучшим способом избежать уныния

Больше половины россиян (55%) уверены, что лучший способ избавиться от уныния — занятость. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 16 августа на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Нет единого взгляда на уныние и среди россиян. 40% считают, что иногда унывать можно, это часть наших эмоций, а большинство (55%) считают, что нельзя давать себе унывать, лучший способ избежать уныния — заниматься делами», — говорится в результатах исследования.

Как показал опрос, чем старше россияне, тем чаще они являются противниками этого морального состояния. Так, против уныния выступили 37% среди 18–24-летних и 64% в группе старше 60 лет. Нормализуют это чувство, как правило, опрошенные до 25 лет (61%) и в два раза реже представители старшего поколения (28%).

Между тем периодически унывают шесть из 10 опрошенных, а 3% постоянно пребывают в этом состоянии, 12% — несколько раз в месяц и почти половина (45%) — несколько раз в течение полугода и реже. Немало тех, кто не испытывает этого чувства вовсе — 38%.

Наиболее популярная причина уныния у сограждан — недовольство своим материальным положением, причем треть опрошенных (33%) испытывает его постоянно.

Анализ ответов показал, что типичный унывающий — это девушка (20%) моложе 25 лет (31%), с неполным средним или средним образованием (23–21%) и низким материальным достатком (33%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее, в августе, сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, что россияне настраиваются на работу с помощью музыки и кофе. При этом почти половина сограждан (44%) отметила, что их продуктивности на работе мешают выгорание и недостаток энергии.