Россияне рассказали, что настраивает их на работу

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и узнали, насколько россияне оценивают свою продуктивность на работе и как ее повышают. В исследовании приняли участие более 3500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 10 августа.

Большая часть опрошенных (40%) оценила свою продуктивность на 4 балла из 5. Немного меньше респондентов (38%) считают, что они продуктивны на 5 из 5. Интересно отметить, что женщины чаще оценивали себя на 5 баллов — 41% против 32% соответственно. На 3 балла продуктивны 17% участников опроса, а на 2 из 5 балла — только 2% россиян. Еще 2% уверены, что их продуктивность на работе на 1 балл из 5.

Почти половина опрошенных (44%) отметила, что их продуктивности на работе мешает выгорание и недостаток энергии. Немного меньше россиян (42%) связывают плохую продуктивность и недостаток мотивации. 37% респондентам не хватает ясных целей и задач на работе. Думают о семейных и личных проблемах, а не о работе 17% сотрудников. Еще 17% мешает сосредоточиться на работе жара.

14% опрошенных думают, что у них плохая продуктивность из-за шума, который отвлекает. У 12% респондентов нет необходимой техники и оборудования для эффективной работы. Отсутствие четкого расписания мешает продуктивности 11% участников опроса. На 10% россиян плохо влияет общение с коллегами. 9% опрошенных отмечают, что их продуктивности мешает слишком большое количество встреч и переписок. 3% респондентов долго обедают и часто перекусывают, а 2% часто ходят курить, что снижает продуктивность. 14% выбрали другие причины, которые мешают их эффективности на работе.

Большая часть респондентов (45%), чтобы быть более продуктивными на работе, расписывает все свои задачи на каждый день. Обедают и отдыхают четко в определенное время 27% опрошенных. 25% участников опроса для повышения продуктивности меньше общаются с коллегами.

16% делают сложные задачи в первой половине дня. 13% опрошенных пропускают встречи, которые считаю неважными, а 10% дорабатывают в выходные. Еще 10% респондентов настраиваются на продуктивную работу, слушая музыку. Пьют больше кофе 9% участников опроса, а 6% уходят в отдельную переговорную или кабинет. 8% выбирают другие действия для повышения продуктивности на работе.

Накануне заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», вправе ли работодатель привлекать работника к материальной ответственности и в каких случаях это законно. Он отметил, что на практике сотрудники часто сталкиваются со штрафами. Чаще всего сотрудников штрафуют за ненадлежащее выполнение обязанностей, опоздания, несоблюдение техники безопасности. Однако данные случаи не являются основаниями для привлечения сотрудника к материальной ответственности, согласно ТК РФ.