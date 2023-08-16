От Териберки до ГЭС проложат оборудованную экотропу

Оборудованную экотропу планируют проложить на севере Мурманской области — от села Териберка до Нижне-Териберской ГЭС. Цена контракта на разработку рабочей документации составляет более 798 тыс. рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Кольский научный центр РАН. Организация уже заключила договор с ООО «Союз-Проект» из Апатитов, пишет ИА «Би-порт».

В документах говорится, что подрядчику необходимо провести топографическую съемку участка общей длиной 5,3 км, составить схему размещения малых архитектурных форм и инженерных сооружений, элементов благоустройства.

Речь идет об установке ограждения у обрыва со стороны реки Териберки, о мостах через ручьи и болотистые места, указателях, информационных щитах, входных группах и о металлической лестнице для спуска в ущелье.

Ранее в июле сообщалось, что в Мурманской области в Териберке на побережье губы Завалишина появился мурал с оленем площадью 350 кв. м. Чтобы его увидеть, необходимо подняться на одну из сопок.