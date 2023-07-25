Изображение оленя в 350 кв. м появилось на побережье у Териберки
В Мурманской области в Териберке на побережье губы Завалишина появился мурал с оленем площадью 350 кв. м. Чтобы его увидеть, необходимо подняться на одну из сопок.
Создали изображение команда культурно-просветительского портала «Дети Арктики» и арт-сообщество «33+1». Как пишет ИА «Би-порт», арт-проект должен привлечь внимание к теме сохранения культуры коренных народов Севера и экологии в Арктике. Художественную инсталляцию вписали в ландшафт, она заметна только при обзоре с высоты.
Для создания мурала его авторы использовали натуральные краски. Черная была сделана на основе угля, а белая — на меловой основе. Картина недолговечна, в ближайшее время ее смоют дожди и шторма.
Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Заозерске Мурманской области художники начали создавать муралы на фасадах многоквартирных домов.