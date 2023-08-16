Фестиваль уличной культуры «СтарТуй» проведут в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 26 августа состоится фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй». Его гостей ждут перформанс, арт-маркет и кастом. Мероприятия от творческих объединений города будут проходить на территории парка имени Кирова.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по молодежной политике, свои таланты на фестивале покажут не только участники. Гости вместе с художниками также смогут создать собственные работы.

Так, планируются мастер-классы по кастому одежды, зарисовкам и бессознательному рисованию. Площадку скетча организует молодежная библиотека Коми, дизайнер Ксения Напалкова поможет желающим найти свой стиль рисования.

Кроме того, порисовать можно будет на специальных кубах на площадке «Коми кино». Там же откроется мини-кинотеатр, где покажут оцифрованный киножурнал о республике и работы с фестиваля уличного кино.

Перформанс проведет местный художник Павел Чукичев. Он будет заниматься авторской каллиграфией в стиле коми-орнаментов и современной готики.

Фестиваль проводится в рамках Года молодежи в Коми и программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Сыктывкаре впервые провели соревнования по экстремальному забегу с собаками. В первом открытом кубке города по «Дог трейл» участвовали 53 человека.