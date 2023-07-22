Экстремальный забег с собаками впервые провели в Сыктывкаре

В Сыктывкаре впервые провели соревнования по экстремальному забегу с собаками. В первом открытом кубке Сыктывкаре по «Дог трейл» приняли участие 53 человека.

Как пишет ИА «Комиинформ», участники приехали на Красную Гору, чтобы со своим питомцем пробежать дистанцию в 2 км. По правилам соревнований, во время забега собаки должны быть в шлейках, а поводок — прикреплен к поясу проводника.

По словам одного из организаторов «Дог трейла», кинолога «СПАС-КОМИ» Ирины Степановой, подобные соревнования проводятся в столице Республики Коми впервые. Через них повышается культура кинологии, участники знакомятся с кинологическими видами спорта, приобщаются к активному и здоровому образу жизни.

В соревнованиях участвовали различные породы собак, в том числе маламуты, ретриверы, цвергшнауцеры, овчарки, джек рассел терьеры и таксы. Их хозяева преодолевали трассу с природными и искусственными препятствиями.