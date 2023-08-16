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Апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год средняя цена апартаментов в новостройках Москвы увеличилась на 13,1% и составила 22,5 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Бон Тон» 16 августа.

По информации экспертов, самая низкая средняя цена апартаментов — в стандарт-классе — 7,1 млн рублей (рост цены за год — 29,5%) и в комфорт-классе — 9,7 млн рублей (-2,7% за год). В бизнес-классе стоимость составляет 20,4 млн рублей (+10,2% за год), в премиум-классе — 75,9 млн рублей (+7,9% за год).

«Причиной роста объема апартаментов бизнес-класса стало то, что спрос приходится в основном на комфорт-класс. Спрос на апартаменты комфорт-класса вырос за семь месяцев 2023 года на 21,4%, тогда как на апартаменты бизнес-класса — только на 5,7%. Большинство потребителей рассматривают покупку апартаментов комфорт-класса в качестве инвестиций», — сказала генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

По ее словам, наибольшим спросом пользуются студии и однокомнатные лоты.

«В результате роста ключевой ставки до 12%, как следствие дальнейшей коррекции ипотечной ставки, в краткосрочной перспективе ожидается снижение спроса на апартаменты. Наиболее уязвимым сегментом в этой ситуации оказывается бизнес-класс», — добавила она.

По данным аналитиков, совокупный объем предложения апартаментов на первичном рынке старой Москвы составляет 403,9 тыс. кв. м и 8,1 тыс. лотов.

На долю предложения апартаментов приходится 14,2% от совокупного предложения на первичном рынке старой Москвы, добавили в компании.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 13 августа, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям», что средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир с отделкой в столице за год увеличилась на 13,7% и составила 390,3 тыс. рублей. На первичном рынке недвижимости доля жилья с отделкой составляет 36%, в продаже — 15,6 тыс. таких квартир, добавили они.

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