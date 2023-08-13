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Стоимость квартир с отделкой в новостройках выросла в Москве за год на 11,1%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир с отделкой в Москве за год увеличилась на 13,7% и составила 390,3 тыс. рублей. Средняя цена лота составляет 18 млн рублей (+11,1% за год), сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, в комфорт-классе средневзвешенная цена 1 кв. м квартир с отделкой выросла на 9%, до 300,8 тыс. рублей при средней стоимости лота 12,6 млн рублей (+4% за год). В премиум-классе отмечается рост на 17,5%, до 1,1 млн рублей за 1 м и цене лота 138,2 млн рублей (+39,6% за год). В бизнес-классе средневзвешенная цена 1 кв. м квартир с отделкой снизилась на 6,2% и составила 482,1 тыс. рублей при цене лота 29,8 млн рублей (–10,6% за год).

Стоимость самой дешевой квартиры с отделкой в комфорт-классе составляет 3,6 млн рублей. Это лот в районе Старое Крюково площадью 11 кв. м. Самый дорогой лот расположен в районе Кунцево стоимостью 57,9 млн рублей. Это трехкомнатная квартира площадью 126,1 кв. м.

В бизнес-классе приобрести квартиру с отделкой можно по минимальной стоимости 9,2 млн рублей в Свиблово площадью 20,4 кв. м. Самый дорогой лот площадью 210 кв. м и стоимостью 146 млн рублей расположен в районе Левобережный.

В премиум-классе минимальная стоимость квартиры с отделкой составляет 21,6 млн рублей. Это лот площадью 45 кв. м в Марьиной Роще. Максимальная — 1,6 млрд рублей в Раменках за лот площадью 687 кв. м.

На первичном рынке доля квартир с отделкой составляет 36%. В реализации находится 15,6 тыс. квартир с отделкой и 718,2 тыс. кв. м, рассказали аналитики.

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