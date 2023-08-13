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Названы города с самым подорожавшим вторичным жильем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя цена квадратного метра вторичного жилья растет восьмой месяц подряд, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» 13 августа.

В лидерах месячного роста средней цены квадратного метра готового жилья среди крупнейших городов России: Нижний Новгород (+1%), Челябинск, Ростов-на-Дону и Омск (+0,7%), Самара и Волгоград (+0,6%), Санкт-Петербург, Казань и Москва (+0,5%).

«В большинстве крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичного жилья значительно отстала от цен на первичном рынке и даже на фоне разницы в ипотечных ставках для потенциальных покупателей кажется доступнее, тем более, когда речь идет о покупке без привлечения заёмных средств», — поясняет директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Одной из причин стабильного роста средней цены квадратного метра на вторичном рынке эксперт также назвал качественное изменение состава предложения — на рынке выросла доля новых квартир с ремонтом, которые покупались для инвестиций 2-3 года назад в период ажиотажного спроса на первичном рынке. Естественно, что в цену таких квартир закладывается не только инвестиционная составляющая, но и стоимость ремонта.

«Плюс сейчас на рынок выходят квартиры, которые приобретались в ипотеку по околонулевым ставкам, когда комиссия банку была изначально заложена в стоимость, а следовательно, такие квартиры априори собственники продают дороже и это тоже влияет на рост средней стоимости готового жилья», — добавляет эксперт.

При этом, по словам Зайцева, с начала 2023 года объем предложения на вторичном рынке в России сократился почти на 16%, а спрос только за последний месяц вырос на 16,1%.

«Сейчас цены на вторичном рынке подогревает и рост ипотечных ставок. Многие из тех, кто получает одобрение еще на старых условиях, стараются успеть выбрать и приобрести квартиру. Собственники ощущают интерес к своим объектам и стараются их продать дороже, однако, для тех, кто заинтересован в срочной продаже, главное — не упустить момент, поскольку после завершения действия прошлых ипотечных ставок, спрос начнёт снижаться и продать вторичное жилье станет сложнее», — подытожил эксперт.

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2 августа аналитики госкомпании ДОМ.РФ сообщили, что за последние 2,5 года объем строительства в регионах, которые не входят в десятку лидеров по возведению нового жилья, увеличился на 20%, или 10 млн кв. м. Наибольший прирост объема строящегося жилья за пределами списка топ-10 зафиксирован в Приморском крае.

В топ-10 лидеров по стройке нового жилья входят Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Ленинградская, Тюменская и Ростовская области, Башкортостан.

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