Девелоперы стали на 20% больше строить жилье в непопулярных регионах

За последние 2,5 года объем строительства в регионах, которые не входят в десятку лидеров по возведению нового жилья, увеличился на 20%, или 10 млн кв. м. Об этом «Известиям» сообщили 2 августа аналитики госкомпании ДОМ.РФ.

В результате их доля в общем портфеле строящегося жилья выросла с 36 до 41%, отметили эксперты.

В топ-10 лидеров по стройке нового жилья входят Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Ленинградская, Тюменская и Ростовская области, Башкортостан.

«Наибольший прирост объема строящегося жилья за пределами списка топ-10 зафиксирован в Приморском крае (+1 млн кв. м). Основным драйвером регионального рынка стал механизм «Дальневосточной ипотеки», — рассказали аналитики.

Также существенно нарастили объемы строительства Воронежская (+0,6 млн кв. м), Волгоградская (+0,5 млн кв. м) и Самарская области (+0,5 млн кв. м), Удмуртская республика (+0,5 млн кв. м), добавили в госкомпании.

При этом, по данным аналитиков, доля десятки лидеров-регионов в общем объеме строящегося жилья за 2,5 года снизилась с 64 до 59%.

Как пояснили специалисты, с одной стороны, это объясняется тем, что в ряде крупнейших агломераций спрос на новостройки постепенно насыщается. В первую очередь это касается Московского региона и Санкт-Петербурга. С другой — увеличивается активность региональных девелоперов.

«Мы видим, что за последние 2,5 года объемы строительства на территории страны распределяются более равномерно, а концентрация в отдельных регионах постепенно снижается. Девелоперы получили возможность запускать проекты там, где формируются новые точки экономического роста. Это, в первую очередь, связано с переходом отрасли на проектное финансирование: механизм эскроу активно используется застройщиками независимо от размера городов», — отметил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Он также добавил, что поддержали рынок и льготные ипотечные программы, которые повысили доступность жилья на всей территории России.

В целом за последние 2,5 года объем жилищного строительства в России увеличился на 8% (+7,1 млн кв. м с начала 2021-го) и к июлю этого года достиг 101,1 млн кв. м, добавили аналитики.

Накануне аналитики архитектурных компаний T+T Architects и MAD Architects сообщили «Известиям», что в стране резко увеличилось строительство жилья с концепцией «город в городе». Кроме того, выросли спрос и предложение на такую недвижимость.

В начале июля участники рынка рассказали «Известиям», что средняя стоимость кв. м новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Так, по словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена кв. м в новых домах снизилась на 0,5%.