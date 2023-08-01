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Число новостроек с концепцией «город в городе» резко выросло в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России резко увеличилось строительство жилья с концепцией «город в городе», а также выросли спрос и предложение на такой продукт. Об этом «Известиям» сообщили 1 августа аналитики архитектурных компаний T+T Architects и MAD Architects.

«Новое жилье в крупнейших российских городах всё чаще возводится по принципу «город в городе» — для формирования самодостаточной среды на местах. Сказывается популярность удаленной работы», — сказал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов.

По его словам, рынок недвижимости оперативно отреагировал на тренд резким ростом интереса к идеям полицентризма. Глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева отметила, что в проектах «город в городе» инфраструктура является не вспомогательным дополнением, а полноценной частью концепции.

«Внутри современных жилых комплексов увеличился спрос на качественные ресторанные концепции, коворкинги. Они позволяет формировать сеть самодостаточных полифункциональных мини-кластеров, уменьшать маятниковую миграцию, стимулировать муниципальные экономики, малый и средний бизнес», —объяснил Труханов.

Отдельно он отметил возросшее значение районных общественных центров и точек притяжения, которые играют важную роль в поддержании качественного досуга и общения.

«Всё чаще один и тот же девелопер строит жилой корпус рядом с офисным зданием, формируя гармоничный архитектурный ансамбль. Также таким образом создается единая структура эксплуатации с общей УК (управляющей компанией. — Ред.), что оказывает положительное влияние на качество, скорость и доступность оказания услуг», — добавила Николаева.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

В начале июля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что средняя стоимость «квадрата» новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена квадратного метра в новых домах снизилась на 0,5%. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми и Казани. Среди причин такого изменения эксперты назвали падение спроса на первичное жилье и конкуренцию со вторичным рынком.

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