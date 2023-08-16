МО РФ сообщило о подготовке США к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов

Соединенные Штаты Америки приступили к подготовке к новой пандемии путем поиска новых мутаций вирусов. Об этом в среду, 16 августа, сообщило Минобороны РФ на брифинге по военно-биологической деятельности США.

«США <…> приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера», — говорится в сообщении.

Там отметили, что военно-биологическая деятельность США продолжает представлять угрозу безопасности для множества стран мира.

Отмечается, что проекты Пентагона направлены в первую очередь на изучение возможных агентов биологического оружия, а именно возбудителей сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также патогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней.

При этом в Минобороны обратили внимание на то, что возбудители болезней, которые изучает Пентагон, в дальнейшем почти всегда получают пандемическое распространение, что выгодно, в частности, американским фармацевтическим компаниям.

В качестве примера российское оборонное ведомство напомнило, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в КНР, в Нью-Йорке прошли учения Event 201. В ходе них были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, переносчиком которого, по легенде, были летучие мыши.

«Развитие пандемии именно по такому сценарию <…> ставит вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту», — отметили в Минобороны.

В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов. Он отметил причастность американских биолабораторий к распространению COVID-19. Именно минэнерго США опубликовало заявление о том, что вирус имеет лабораторное происхождение, заявил Кириллов.

Он также выразил подозрение, что кто-то целенаправленно способствует «усилению» патогенных свойств вируса», тем самым подпитывая пандемию, не давая ей закончится.

Ранее, в конце января, Кириллов сообщил, что США с 2015 года ведут работу по изучению способов передачи коронавируса от животных человеку, а также по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.