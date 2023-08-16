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Врач рассказала о правилах ношения контактных линз в жару

Офтальмолог Миргородская: в жару важно использовать увлажняющие капли для линз
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Фото: Getty Images/Guido Mieth
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Летом люди, использующие средства коррекции зрения, чаще делают свой выбор в пользу контактных линз из-за повышенной двигательной активности, занятий спортом, периода отпусков, а также плавания и загара. О том, может ли ношение линз в жару быть опасным и каких рекомендаций стоит придерживаться, «Известиям» 16 августа рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, к.м.н., ведущий специалист «СМ-Клиники» Светлана Миргородская.

Во-первых, она отметила, что мнение о возможности плавления линз в жару не соответствует действительности, так как для этого необходимо более 400 градусов.

«Конечно, в условиях повышенной температуры, задымленности и ветра контактным линзам тяжелее удерживать влагу и пропускать кислород, поэтому обязательно нужно использовать увлажняющие капли при ношении линз. Также при высоких температурах бактериям легче размножаться, поэтому летом важно тщательно обрабатывать контактные линзы после использования, как того требует инструкция», — рассказала Миргородская.

По ее словам, при правильной эксплуатации, обработке линз и использовании дополнительного увлажнения опасность ношения линз в жаркую погоду отсутствует.

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2 августа врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь. Также он предупредил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсультов.

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