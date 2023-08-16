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Сбежавший в КНДР американский солдат будет просить убежища в стране

Сбежавший в КНДР американский солдат выразил готовность искать убежище в стране
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Фото: Соцсети
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Американский военнослужащий Трэвис Кинг, который в июле по своей собственной воле пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея (Южная Корея) и был взят под стражу в КНДР (Северная Корея), собирается просить убежища там или в третьей стране. Об этом 16 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, которое опубликовало результаты промежуточного расследования по вопросу военнослужащего США, «Кинг признался, что питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации в американских войсках и решил перейти в КНДР».

Он рассказал следствию, что был разочарован несправедливостью в американском обществе и выразил свою волю к эмиграции в северокорейское государство или третью страну.

Расследование по делу Кинга, который признался в незаконном проникновении на территорию Северной Кореи, продолжается.

Министерство обороны США не может подтвердить опубликованную ЦТАК информацию о готовности Кинга искать убежище в КНДР или другой стране и по-прежнему работает над его возвращением в Соединенные Штаты, сообщила телекомпания NBC News.

«Мы не можем проверить эти предполагаемые комментарии. Мы по-прежнему сосредоточены на его безопасном возвращении. Приоритетом департамента является возвращение рядового Кинга домой, и мы работаем по всем доступным каналам для достижения этого результата», — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Мартина Мейнерса.

18 июля в 15:30 по местному времени (9:30 по мск) 23-летний военнослужащий Трэвис Кинг, будучи в составе туристической группы, осматривал общую охранную зону в Пханмунчжоме и намеренно перешел на территорию КНДР между комнатой корейско-американского контакта по военным каналам и комнатой отдыха патрулей, которые находятся на демаркационной линии. Он был задержан военнослужащими Корейской Народной Армии.

По информации агентства Reuters, Кинг присоединился к армии США в январе 2021 года и является кавалерийским разведчиком в корейских ротационных силах, которые являются частью обязательств США по обеспечению безопасности в Южной Корее.

Согласно судебным документам, ему было предъявлено два обвинения в нападении в Южной Корее. В конечном итоге Кинг признал себя виновным в одном случае нападения и в повреждении полицейской машины во время нецензурных высказываний в адрес южнокорейцев. По возвращении в Соединенные Штаты к нему должны были быть применены дополнительные дисциплинарные меры.

Кинг закончил отбывать военное заключение и был доставлен американскими военными в аэропорт, чтобы вернуться в свою родную часть в США, однако он сбежал из аэропорта и присоединился к поездке по пограничной зоне между КНДР и Республикой Корея.

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12 июня Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.

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