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Иностранные консалтинговые компании предложили приравнять к иноагентам

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Иностранные консалтинговые компании и созданные ими в РФ структуры предлагают вносить в реестры иноагентов и нежелательных организаций. Такие положения предложено внести в проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ», сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

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«Сегодня в условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний. Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории», — заявил депутат.

По информации Артема Кирьянова, иностранные исследовательские компании уже проконсультировались с ведущими юристами в РФ и за рубежом. По его словам, после принятия поправок исследовательская компания должна будет внести данные о себе в специальный перечень Федеральной антимонопольной службы.

Как уточнил в разговоре с «Известиями» Артем Кирьянов, в числе компаний, которые пытаются уйти от будущего закона, фигурируют Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS и другие не менее известные консалтеры. Издание направило запросы в Nielsen, GFK и IQVIA, связаться с представителями IPSOS не удалось.

«Известия» направили запросы в эти ведомства, а также в Минюст.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разглашение из правил: иностранных «консультантов» приравняют к иноагентам

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