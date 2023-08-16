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Расчеты «Торнадо-Г» ЗВО уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 16 августа опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения огневых задач по уничтожению объектов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации на купянском направлении.

Отмечается, что боевые расчеты артиллерийских подразделений группировки войск «Запад», поддерживая действия российских войск, ежедневно наносят удары, уничтожая живую силу противника в заглубленных укрытиях, укрепленных сооружениях и командных пунктах ВСУ.

Артиллеристы нанесли огневое поражение по району восстановления боеспособности подразделений ВСУ на купянском направлении. Корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как указали в военном ведомстве, за счет наличия автоматизированной системы наведения и прицеливания, топопривязки и навигации расчеты «Торнадо-Г» наносят огневое поражение в автоматическом режиме. После пусков установки сворачиваются в походное положение меньше минуты и на максимальной скорости покидают опасный район. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды, никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие, подчеркнули в Минобороны.

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Ранее, 12 августа, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об уничтожении пункта управления подразделениями иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Пункт был уничтожен расчетами РСЗО «Торнадо-С», уточнил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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