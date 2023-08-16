Реклама
Прямой эфир
Мир
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Мир
На Западе высоко оценили оборонные способности армии РФ
Общество
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
Экономика
Индекс здоровья бизнеса в России превысил допандемийный уровень
Мир
Посол Ирана в РФ заявил о сотрудничестве с Москвой в сфере авиации
Общество
В Гидрометцентре пообещали москвичам «ростовское лето» с 16 августа
Политика
Удостоверения СМИ-иноагентов на выборах в сентябре впервые будут промаркированы
Мир
В Грузии солиста The Killers осудили за призыв дружить с Россией
Мир
В Иране заявили о желании совместно с РФ производить автомобили
Мир
Новый температурный рекорд установили в Турции во вторник
Экономика
В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах
Мир
В США указали на попытки Путина предотвратить конфликт на Украине
Культура
Министр культуры вручила первые призы на открытии фестиваля «Короче»

Индекс здоровья бизнеса в России превысил допандемийный уровень

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс здоровья российского бизнеса достиг 69 баллов по итогам II квартала 2023 года, что стало максимумом с 2019-го. Об этом сказано в исследовании hh.ru, банка «Точка» и Calltouch, с которым ознакомились «Известия».

Действующее юрлицо: в новых регионах в этом году открылось 2,2 тыс. компаний
Почему юго-западные субъекты привлекают бизнес и в каких отраслях в основном работают фирмы

В доковидном 2019 году показатель составлял в среднем 52 балла. В пандемийном 2020-м он снизился до 50 баллов, в 2021-м — восстановился до 63 баллов, а в 2022-м упал до 62.

В 2023 году выше всего был индекс здоровья у малого бизнеса (76 баллов), средние же компании чувствуют себя хуже (показатель сократился с 55 до 52 баллов), отмечено в исследовании.

Сейчас малому бизнесу открылись многие ниши, получился хороший импульс для роста в ряде сегментов, пояснил член президиума «Опоры России» Павел Самиев.

Небольшие предприятия ориентированы в основном на внутренний спрос, они меньше зависят от импорта из Европы и США, а потому быстро смогли перестроиться, отметила директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

В целом среди барьеров для развития бизнеса эксперты называют низкую обеспеченность заемными средствами, высокую налоговую нагрузку, нестабильность экономико-политической ситуации, а также дефицит на рынке труда.

Основную роль в восстановлении российской экономики должен сыграть частный бизнес, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Росту время: индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023