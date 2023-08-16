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Удостоверения СМИ-иноагентов на выборах в сентябре впервые будут промаркированы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пометка «иностранный агент» впервые появится на аккредитационных удостоверениях журналистов для работы на выборах в сентябре 2023 года, сообщил «Известиям» источник в ЦИК РФ. Эту информацию подтвердил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

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Это касается кампаний во всех субъектах РФ, в том числе в четырех новых регионах.

«При подаче аккредитации на любые выборы в сентябре, во всех регионах, необходимо отмечать, признан ли журналист иностранным агентом. Если он входит в реестр иностранных агентов, то в его аккредитационной карточке, удостоверении будет отмечен статус «иностранный агент», — уточнил «Известиям» источник.

При этом в ЦИК уточнили, что запрета на аккредитацию на выборы для СМИ-иноагентов нет, в том числе на посещение участков для голосования.

В прошлом году СМИ, признанные иноагентами, аккредитовывались для работы на выборах на общих основаниях, их удостоверения не имели какой-либо маркировки. Эту тему на заседании Центризбиркома, в частности, в прошлом году поднимал член ЦИК Игорь Борисов. В июле 2022-го в комиссии сообщили, что законодательством не предусмотрены какие-либо особые требования на этот счет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знак влияния: ЦИК введет маркировку для СМИ-иноагентов на выборах

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