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Блинкен заявил об отсутствии между США и Ираном договоренности по урану

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
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Между США и Ираном нет соглашений, касающихся ядерной проблематики. Об этом 15 августа сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Между нами нет никаких договоренностей по вопросам в ядерной сфере», — сказал он журналистам.

Он также опроверг информацию о том, что Иран снизил темп накопления обогащенного урана. Об этом 11 августа сообщила газета The Wall Street Journal.

«Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите. Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет», — сказал Блинкен.

Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется
Тегеран обвинил Францию и Германию в невыполнении договоренностей по СВПД

Ранее, 13 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) был разрушен США. По его словам, Соединенные Штаты вопреки всем требованиям Устава ООН отказались выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

До этого, в марте, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что в отличие от западных стран Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» СВПД по иранской ядерной программе.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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