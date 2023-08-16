17 августа — поход атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс: история рейса

Ровно 46 лет назад, 17 августа 1977 года, советский атомный ледокол «Арктика» стал первым в мире судном, добравшимся до Северного полюса по воде. До этого такое удавалось только подводным лодкам. О том, как была организована историческая экспедиция и что стало с ледоколом после, читайте в материале «Известий».

Поход ледокола «Арктика» на Северный полюс — история

В 1960–1970-х годах перед советскими мореходами стояла задача по увеличению периода навигации на Северном морском пути. Изначально проплыть по этим водам можно было только с июля по сентябрь-октябрь. В 1959 году был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин», который существенно расширил период навигации.

Перед «Арктикой» стояла еще более амбициозная задача — поиск коротких путей в высоких широтах и достижение Северного полюса. Судно было собрано на Балтийском заводе в 1972 году. На тот момент это был самый большой в мире ледокол. Его длина составляла 148 м, ширина — 30 м, а высота бортов — 17 м. Он мог разламывать пятиметровые глыбы льда и двигаться со скоростью 18 узлов (33,3 км/ч) по свободной воде.

Рейс планировался научно-практический и экспериментальный. В нем участвовали более 200 человек — ученые, моряки, военные. Руководил экспедицией министр морского флота СССР Тимофей Гуженко, а капитаном «Арктики» был назначен Юрий Кучиев. Команда тщательно готовилась к любым трудностям. На борту судна было два вертолета, бульдозер, взрывчатка, материалы для постройки аэродрома и провизия на восемь месяцев, хотя по планам на рейс отводился всего месяц.

Маршрут разрабатывался на основе многолетних записей о состоянии льдов по пути следования «Арктики». 9 августа 1977 года судно вышло из порта в Мурманске и направилось в сторону архипелага Новая Земля. Оттуда путь лежал в сторону острова Диксон и до 130-го меридиана, где расположен подводный хребет Ломоносова. Течение и разница глубин делают лед в этом месте не таким плотным, позволяя проходить судам.

Чем ближе «Арктика» подходила к высшей точке Земли, тем плотнее становился лед. И хотя капитан старался избегать опасных участков, о которых докладывала ледовая разведка, судно несколько раз застревало. Ледокол продвигался рывками: то вперед, то назад. Вспоминая об этом этапе рейса, Гуженко сравнивал его с камнедробилкой из-за грохота, стоявшего на нижних палубах от ударов об лед.

Несмотря на все трудности, «Арктика» достигла Северного полюса в 04:00 по московскому времени. Участники экспедиции спустились на лед, чтобы торжественно установить на высшей точке Земли знамя Советского Союза. Рядом был поднят флаг экспедиции дореволюционного исследователя Георгия Серова, который погиб, пытаясь добраться до Северного полюса.

Вокруг флагов молодые исследователи протоптали круг диаметром в 30–40 м и устроили «кругосветное путешествие»: бегали по получившейся дорожке, пересекая все меридианы мира сразу. Старший техник сделал из куска резины почтовый штемпель с надписью «Северный полюс. Атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 г.». Памятные печати были поставлены на все открытки и конверты на ледоколе — около 100–120 штук.

Напоследок экипаж опустил в океан металлическую плиту с гербом СССР, а также капсулу с гимном и проектом Конституции страны. Копия этой капсулы находится в Областном краеведческом музее Мурманска.

«Арктика» оставалась на Северном полюсе 15 часов — достаточно, чтобы провести все необходимые исследования. Ученые замерили толщину льда и глубину дна океана, водолазы проверили состояние винтов. Затем ледокол отправился обратно, но не по проторенной дорогой, а по новому маршруту в высоких широтах, которым не ходило еще ни одно судно.

Поход к Северному полюсу продолжался с 9 по 22 августа. За это время «Арктика» преодолела более 3,8 тыс. морских миль (примерно 7,1 тыс. км), из которых 1,2 тыс. миль (2,2 тыс. км) пролегало через многолетний лед. По возвращении весь экипаж ледокола был награжден, а руководитель экспедиции Гуженко, капитан Кучиев, главный механик Олег Пашин и старший мастер атомной установки Фидус Асхадуллин получили звание Героев Социалистического Труда.

Где сейчас ледокол «Арктика»

Ледокол «Арктика» прослужил российскому флоту более 30 лет. Он сопровождал торговые суда и научные экспедиции по открытым им маршрутам. В 2004 году именно он расчищал путь исследовательскому кораблю «Академик Федоров» с дрейфующей станцией «Северный полюс – 33». А в 2006 году экипаж ледокола эвакуировал участников экспедиции Русского географического общества у архипелага Новая Земля.

В 2008 году у «Арктики» истек срок действия документов Морского Регистра России. В том же году было принято решение остановить его энергетическую установку, а позже с ледокола сняли экипаж. В 2018 году судно отбуксировали в акваторию завода «Нерпа» в Мурманской области для утилизации.

Атомный ледокол «Арктика» — интересные факты

В память о первом надводном походе к Северному полюсу «Известия» собрали несколько интересных фактов о ледоколе «Арктика».

В жизни судна был период, когда оно называлось в честь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Политик умер в 1982 году, и в тот же год «Арктика» была переименована. Оригинальное название ледоколу вернули в 1986 году.

«Арктика» стала первым в мире ледоколом, который преодолел ледяные поля толщиной в несколько метров.

В мае 2000 году «Арктика» установила рекорд, совершив плавание длиной ровно в год без захода в порты. На тот момент судну было уже 25 лет.

В 2005 году «Арктика» прошла миллион миль с момента ввода в эксплуатацию — это почти в пять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Прах первого капитана «Арктики» Юрия Кучиева захоронен во льдах на Северном Полюсе, как завещал сам мореплаватель. Для этого его дочь Татьяна специально приехала в Мурманск и отправилась в экспедицию с экипажем атомохода «Ямал».

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