Отец и сын пропали в горах Краснодарского края

Три группы спасателей МЧС России в горах Краснодарского края и Адыгеи ищут пропавших отца и сына. Об этом говорится 15 августа в Telegram-канале ведомства.

На вертолете Ка-32 спасатели обследуют районы рек Киши, Чессу в Республике Адыгея и реки Уруштен на Кубани.

«Также одна пешая группа спасателей обследует Бурьянистую поляну. Другая — уже добралась до Джуги», — отметили в МЧС.

Спасатели обнаружили с воздуха три временных пристанища туристов. Однако там нет следов пребывания людей — ни дыма, ни костров, ни палаток.

Смотрители метеостанции также рассказали сотрудникам МЧС, что в ближайшие дни никого не видели.

Ранее, 31 июля, спасатели нашли двух пропавших в горах Кавказа альпинистов. Туристов искали два дня.