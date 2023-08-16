США вместе с Великобританией, стремящейся вновь стать крупным игроком на мировой арене, ведут против России прокси-войну. Об этом «Известиям» заявил член палаты лордов парламента Соединенного Королевства Ричард Бэлф.

«Эта прокси-война, которую ведут США и Великобритания, стремящаяся вновь стать крупным игроком, связана с ястребиными стремлениями Соединенных Штатов разрушить Россию. Это может стать катастрофой, так что ей необходимо противостоять», — сказал парламентарий.

Как напомнил член палаты лордов, еще до вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году он призывал к проведению «нового Хельсинки», где вместе с Москвой будет вестись поиск способов положить конец различным замороженным конфликтам и прийти к разрядке, при которых Россия вновь будет рассматриваться как «ценная часть Европы». Также Бэлф заявил, что Крым должен быть признан «жизненно важным» для безопасности РФ и остаться в ее составе.

«Если бы это произошло, то было бы желательно и даже возможно заключение взаимного пакта, предусматривающего предоставление гарантий безопасности обеим сторонам», — добавил политик.

Еще в апреле член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что власти США должны стремиться к продвижению мира на Украине, а не заниматься финансированием прокси-войны с Россией. Конгрессвумен также отметила, что выступает против предоставления американскими властями финансовой помощи и оружия киевскому режиму. Она указала на то, что Вашингтону стоит заняться решением внутренних проблем.

В марте представитель делегации РФ на Конференции по разоружению в Женеве Денис Жуйков подчеркнул, что эскалация прокси-войны с РФ и дальнейшее вовлечение западных государств в ситуацию на Украине могут привести к разрушительным последствиям.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.