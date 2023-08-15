Самолет Бербок выведут из эксплуатации из-за сорвавшей визит в Австралию поломки

Самолет бундесвера Airbus A340, на котором глава МИД Германии Анналена Бербок должна была прилететь в Австралию и совершить турне по Океании, будет выведен из эксплуатации из-за поломки. Об этом 15 августа сообщила программа tagesschau.

Бербок должна была приземлиться в Австралии 14 августа и на следующий день начать официальную программу недельного турне, которое включало в себя также Новую Зеландию и Фиджи.

Однако во время дозаправки в ОАЭ в самолете была обнаружена неисправность. Из-за этого визит Бербок пришлось полностью отменить.

Вместе с самолетом A340 будет выведен из эксплуатации еще один такого же класса. Бундесвер планировал списать их в сентябре этого года и конце 2024-го. Их заменят на более современные A350.

Ранее, в мае, Бербок приходилось дважды за три дня вносить изменения в свой график из-за неисправности в правительственном самолете. Это произошло во время поездки главы МИД ФРГ в страны Персидского залива.