Spiegel сообщил о второй за три дня поломке у самолета главы МИД ФРГ Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз за три дня вынуждена вносить изменения в свой график из-за неисправности в правительственном самолете. Об этом сообщил 17 мая журнал Der Spiegel.

Глава МИД ФРГ в настоящее находится в Катаре — завершающей точке ее турне по странам Персидского залива. Она должна была уже отправиться обратно в Берлин, но вылет задержали на неопределенное время из-за поломки лайнера.

Бербок и ее делегация были вынуждены вернуться в отель, чтобы дождаться, когда самолет починят. Журналисты не уточнили, что именно сломалось у воздушного судна.

Аналогичная ситуация произошла 15 мая, когда Бербок находилась в Саудовской Аравии и ей пришлось вылететь в Катар с двухчасовым опозданием.

В феврале лайнер вице-президента США Камалы Харрис сломался в Мюнхене. Она вернулась в Вашингтон на военном самолете.