Прощание с клоуном Андрюшей пройдет 18 августа

Церемония прощания с народным артистом России Андреем Николаевым, известным как клоун Андрюша, пройдет 18 августа. Об этом 15 августа сообщили в «Росгосцирке».

Мероприятие начнется в 10 утра в здании цирка на Цветном бульваре в Москве.

Расходы на организацию похорон возьмет на себя Союз деятелей циркового искусства.

Артист цирка Андрей Николаев умер 15 августа на 86-м году жизни. Коллектив «Росгосцирка» выразил соболезнования в связи с его смертью.

Николаев был награжден высшей мировой клоунской наградой «Золотая маска Грока», являлся лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Он принимал участие в номерах знаменитых клоунов Карандаша (Михаила Румянцева) и Олега Попова, а также в представлениях иллюзиониста Эмиля Кио. С 1976 года преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады.