Советский клоун Андрюша умер на 86-м году жизни

Артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Росгосцирка» во вторник, 15 августа.

«Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России <…> Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша», — говорится в сообщении

Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив «Росгосцирка» выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста в связи с его уходом.

«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей», — отметили в «Росгосцирке»

Николаев был награжден высшей мировой клоунской наградой «Золотая маска Грока», являлся лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Он принимал участие в номерах знаменитых клоунов Карандаша (Михаила Румянцева) и Олега Попова, а также в представлениях иллюзиониста Эмиля Кио. С 1976 года преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады.