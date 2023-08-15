Чем запомнился артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

На 86-м году жизни скончался артист цирка Андрей Николаев, известный публике как клоун Андрюша. Обладатель высшей клоунской награды, «Золотой маски Грока», он полюбился не только советским, но и зарубежным зрителям. О том, чем запомнился клоун Андрюша, читайте в материале «Известий».

Андрей Николаев — клоун Андрюша: биография

Андрей Николаев родился в 1938 году. После десятого класса, в 1955 году, он поступил на экспериментальный курс клоунады Государственного циркового училища имени Румянцева. В студенческие годы будущему артисту особенно нравились занятия по акробатике и жонглированию, что отразилось на всей его карьере.

В цирке Николаев начал работать почти сразу после выпуска. Изначально он выходил на манеж только для того, чтобы объявить знаменитых коллег: клоуна Карандаша — Михаила Румянцева, Константина Бермана, Олега Попова. Позже он выступал с цирковыми группами в селах на юге Советского Союза, участвовал в аттракционе Эмиля Кио. За это время Николаев успел многому научиться у знатоков юмора.

Свой знаменитый образ клоуна Андрюши Николаев создал в 1960-е годы. Перед зрителями он представал в синем костюме, красной полосатой майке и больших башмаках. Его номера отличались детской искренностью и беззлобностью, веселостью и лиричностью, поражали продуманными акробатическими номерами. Цирковые и театральные критики отмечали плавность и точность движений артиста, его живую мимику и красноречивость жестов.

Постановкой своих номеров Николаев всегда занимался сам, пародируя, но не заимствуя напрямую элементы различных жанров клоунады. Артист ответственно подходил и к разнообразию выступлений: он жонглировал, выполнял сальто, танцевал балет, стрелял из пистолета, боролся с надувным крокодилом в ванне, дрессировал куриц и многое другое.

В 1972 году Николаев изменил амплуа на более взрослое. Он стал выходить на сцену в вечернем костюме и переодеваться в клоуна на глазах у публики, давая понять, что под маской озорного и наивного Андрюши скрывается серьезный человек. Год спустя он закончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и получил диплом режиссера.

В 1987 году артист создал коллектив «Комедийный цирк» и поставил спектакль «Я работаю клоуном». В нем он выступал и режиссером, и сценаристом, и исполнителем главной роли. В представлении объединились театральные и цирковые элементы, на сцену вышли акробаты, эквилибристы и жонглеры. Николаев также поставил спектакль «Шиворот-навыворот» для Театра эстрады в Москве.

Еще в 1976 году Николаев начал преподавать в ГИТИС на кафедре режиссеров эстрады, а в 1988 году получил звание профессора. Среди его звездных выпускников певица Алла Пугачева, певец Александр Буйнов, композитор Павел Слободкин и другие.

Андрей Николаев — клоун Андрюша: награды

За свою жизнь Николаев получил множество наград. В 1965 году он стал лауреатом Международного фестиваля циркового юмора, проходившего в Софии. Уже через четыре года, в 1969 году, он был удостоен высшей клоунской награды — «Золотой маски Грока». В том же году Николаев получил звание заслуженного артиста РСФСР. Позднее, в 1980 году, он был признан Народным артистом РСФСР. Он также получил премию «Оскар» брюссельского королевского цирка как лучший артист года в 1983 году.

Андрей Николаев — клоун Андрюша: смерть

О скоропостижной кончине Николаева стало известно 15 августа, трагическим известием поделилась пресс-служба «Росгосцирка». Руководство и весь коллектив организации выразили соболезнования его семье и близким. О причинах смерти не сообщалось.