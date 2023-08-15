Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 15 августа заявил «РИА Новости», что высказывание кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего о том, что США финансирует события вокруг украинского майдана, не вызывает сомнений.

Он указал на заявление американского политика в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что США выделили по меньшей мере $5 млрд на финансирование майдана на Украине в 2014 году. Кеннеди-младший отметил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд повлияла на свержение официальных лиц Киева, противостоящих выбору позиции Запада.

«Об этом впервые заявила в декабре 2015 года Виктория Нуланд, когда была с визитом в Киеве. Поэтому он (Кеннеди-младший. — Ред.) повторил то, что она говорила. Эти средства шли на организацию государственного переворота. По разным каналам финансировали подготовку боевиков, манифестантов, самого майдана, всякие подкупы», — сказал экс-премьер.

Азаров также отреагировал на заявление Кеннеди-младшего о наличии биолабораторий США на территории Украины, созданных для разработки программ по биологическому оружию. По словам экс-премьера, летом 2013 года власти Украины отправили официальную ноту американскому правительству о том, что необходимо ликвидировать данные объекты, но так и не получили ответа.

Ранее в этот день Кеннеди-младший заявил, что в биолабороториях на Украине создается оружие, для которого применимы все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии. В деятельность данных лабораторий, по его словам, Пентагон вложил много денег.

До этого, 11 августа, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Лондон вместе с Вашингтоном начали делать из Украины так называемую анти-Россию задолго до начала конфликта и даже до событий 2014 года.