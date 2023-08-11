Великобритания в конфликте на Украине исполняет роль «запевалы». Такое мнение высказал посол России в Лондоне Андрей Келин в пятницу, 11 августа, в интервью египетскому телеканалу Al Qahera.

В ходе беседы, опубликованной на YouTube-канале российского посольства, Келин отметил, что Лондон вместе с Вашингтоном начали делать из Украины так называемую анти-Россию задолго до начала конфликта и даже до событий 2014 года.

«Это началось достаточно давно, еще до 2014 года, когда произошла майданная революция на Украине. Великобритания начала тренировать и осуществлять военную подготовку украинских военнослужащих с операции Orbital. Затем подготовка была продолжена на территории Великобритании. Она играет основную роль среди европейцев», — указал посол.

По его словам, хоть помощь Украине со стороны Британии и несопоставима с помощью США из-за абсолютно разных финансовых возможностей, она «стремится быть везде первой по части организации кампании по продолжению накачки» Киева оружием.

«Эта негативная роль Великобритании, конечно, отражается на всем конфликте. Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», — сказал Келин, добавив, что «никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят».

В конце июля газета Express сообщила, что Великобритания ведет подготовку более 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в операции против России. Отмечалось, что подготовка украинских спецназовцев проходит в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон в графстве Девон.

Тогда же заместитель главы британского минобороны Джеймс Хиппи сказал, что Великобритания и США приняли участие в разработке плана контрнаступления ВСУ, и указал, что Киев в нем якобы достиг некоторых успехов. Он также добавил, что Россия была и остается сильным противником, в противодействии которому недопустимо действовать необдуманно.

Спустя несколько дней, в начале августа, Келин указал на публикацию неверной информации со стороны британского министерства обороны по поводу продвижения ВСУ в боевых действиях в зоне спецоперации. Он указал на то, что Лондон рано или поздно будет вынужден признать провал контрнаступления ВСУ, однако на данный момент в Британии стараются с этим не соглашаться.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.