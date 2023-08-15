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Эксперт рассказал о возможных рисках внедрения цифрового рубля

Эксперт Пивень: при внедрении цифрового рубля механизм ценообразования кредитов не изменится
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень 15 августа в беседе с «Известиями» рассказал о возможных рисках внедрения цифрового рубля.

«Определенный риск того, что система начнет терять ликвидность, безусловно, существует, однако последствия этого сейчас полностью предугадать сложно. С одной стороны, банки могут делать более привлекательными условия для депозиторов и вкладчиков, что может привести к тому, что условно «бесплатные» источники пополнения ресурсной базы практически начнут исчезать. С другой стороны, в результате внедрения цифрового рубля может оказаться так, что Банк России накопит значительные объемы денежных средств, в результате чего станет фактически крупнейшим поставщиком клиентских средств для банков», — сказал он.

В любом случае механизм ценообразования кредитов (стоимость ресурсов + маржа) не поменяется, подчеркнул специалист. В случае дефицита ресурсной базы риск роста кредитных ставок будет увеличиваться, добавил Пивень.

Третий нужный: в РФ начинают пилот с реальными цифровыми рублями
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15 августа банки начинают тестирование реальных операций с цифровым рублем. Согласно данным ЦБ, в пилоте примут участие 13 кредитных организаций — «Альфа», ДОМ.РФ, Иногосстрах Банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви Банк, «Ак Барс», МТС-Банк, ПСБ, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ.

Протестировать планируется базовые операции: открытие цифрового счета, его пополнение, оплата товаров и услуг цифровыми рублями, переводы между физическими лицами по номеру телефона, получение информации о балансе и списка операций по цифровому счету, рассказали «Известиям» в банке «Синара». Расплатиться новой формой нацвалюты участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Эксперт управляющей компании ООО «Бугров и партнеры» Эдуард Бугров в беседе с «Известиями» в начале августа указал на то, что введение цифрового рубля позволит контролировать и профилактировать коррупционные явления в стране. Аналитик отметил, что поскольку цифровым деньгам будет присвоен уникальный код, это позволит с легкостью отслеживать движение средств на счетах и препятствовать незаконному обогащению.

Цифровой рубль — это третья форма денег. В отличие от безналичных средств он будет храниться в онлайн-кошельках клиентов в Банке России. Открытие такого счета и доступ к нему будут обеспечены через любую коммерческую кредитную организацию. При этом предполагается, что, как и наличными, новой формой нацвалюты можно будет расплачиваться в офлайн-режиме.

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