Фирму оштрафовали на 71 млн рублей за срыв сроков строительства ФОКа в Крыму

Суд в Крыму оштрафовал подрядную организацию на 71 млн рублей за срыв сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) одной из спортшкол. Об этом республиканская прокуратура сообщает во вторник, 15 августа.

Установлено, что подрядчик не выполнил в установленный срок и в полном объеме работы, предусмотренные госконтрактом. По данным ИА «Крыминформ», речь идет об ООО «Профкосмо», которое должно было возвести ФОК для спортшколы № 5 в селе Перово под Симферополем.

Контракт с фирмой был заключен еще в апреле 2021 года. Его стоимость составила 211,5 млн рублей.

Прокуратура Симферопольского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

«Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 71 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняет ИА SevastopolMedia, контракт с фирмой был расторгнут в одностороннем порядке. Теперь организация находится в реестре недобросовестных поставщиков. Также на рассмотрении в суде находится заявление о признании ООО «Профкосмо» банкротом.