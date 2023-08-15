Добыча нефти в США снизится на 0,2%

Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в сентябре снизится на 0,2%, об этом сообщили в Управлении энергетической информации. Значительную часть производства занимает сланцевая нефть, передает телеканал «Известия». Кроме того, Управление энергетической информации ожидает в сентябре общее снижение добычи газа на всех месторождениях на 4,1 млн куб. м в сутки. При этом общее число недооборудованных скважин в США за месяц сократилось на пять, до 4787.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.