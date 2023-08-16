Стало известно, где россияне отдыхали летом дольше всего

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда этим летом россияне отправились в поездки длительностью дольше 21 дня. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 августа.

Оказалось, что 55% таких «летних каникул» пришлось на Россию, а остальные — на заграницу (25% на дальнее и 20% на ближнее зарубежье). Причем доля путешествий за границу достигла наибольших значений после пандемии COVID-19: летом 2021 года за рубеж было 19% длительных поездок, летом 2022 — 40%.

Самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года — Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. По сравнению с летом 2022 года доля длительных поездок в Турцию выросла в 1,5 раза, а в Азербайджан и Таиланд — в два раза. Наиболее популярные зарубежные направления — Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив. По России в топе популярности Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.

В среднем отели и авиабилеты для таких «летних каникул» бронируют за 6-7 недель до самой поездки. Обычно раньше всего планируют поездки в Южную Америку — Аргентину (Буэнос-Айрес), Перу (Лима) и Колумбию (Богота) — больше чем за четыре месяца до путешествия.

Наиболее продолжительные путешествия этим летом состоялись в Черногорию, Армению и Вьетнам — около трех месяцев. В среднем же такие «летние каникулы» и по России, и за границей длятся около четырех недель.

10 августа сервис «Слетать.ру» сообщил, что российские туроператоры зафиксировали рост спроса граждан на путевки на Мальдивы. В августе он увеличился на 40%. Представители компаний рассказали, что это связано с возрастанием количества перелетов «Аэрофлота», который оказал влияние на снижение цен на билеты.