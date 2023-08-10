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Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на туры на Мальдивы в августе

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Российские туроператоры зафиксировали рост спроса граждан на путевки на Мальдивы. В августе он увеличился на 40%, по данным «Слетать.ру».

Представители компаний рассказали «РИА Новости», что это связано с возрастанием количества перелетов «Аэрофлота», который оказал влияние на снижение цен на билеты. По данным Space Travel и Resort Holiday, в сравнении с двумя предыдущими месяцами спрос среди россиян на туры на Мальдивы повысился на 20%.

«Благодаря хорошей цене на билеты клиенты покупают туры активно», — рассказали агентству в пресс-службе Fun&Sun.

Кроме того, еще одним фактором роста спроса стали скидки, достигающие 60%.

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Ранее, 2 августа, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самым дорогим массовым направлением этим летом стали Мальдивы со средней стоимостью турпакета на двоих в 392 тыс. рублей. Второе место заняла Куба — около 239 тыс. рублей, далее следуют Шри-Ланка — 213 тыс. рублей и Турция — около 183 тыс. рублей. Замкнул пятерку самых дорогих направлений Таиланд — около 176 тыс. рублей.

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