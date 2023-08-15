Годовалая девочка пострадала при падении из окна дома в Ленобласти
В городе Любань в Ленинградской области из окна дома выпала годовалая девочка. Ребенок госпитализирован, сообщает во вторник, 15 августа, телеканал «78».
Инцидент произошел накануне днем, 14 августа, в одном из домов на Загородном шоссе. Из открытого окна первого этажа выпала маленькая девочка. Как выяснилось, 27-летняя мама вышла в это время в магазин, оставив малышку с другим несовершеннолетним ребенком.
Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.
По данным телеканала, семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По факту случившегося организована проверка.
9 августа четырехлетний мальчик погиб, упав из окна квартиры на 15-м этаже в Барнауле. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.