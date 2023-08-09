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Четырехлетний мальчик погиб после падения из окна 15-го этажа в Барнауле

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В Барнауле в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже погиб четырехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Трагедия произошла днем 9 августа в доме на улице Приречной. Из окна квартиры на 15-м этаже выпал четырехлетний ребенок. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следствием предварительно установлено, что мальчик находился дома со своими родителями, которые решили открыть окна для проветривания. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса и выпала, увлекая его за собой.

По словам очевидцев, которые приводит altapress.ru, ребенок упал на набережную.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. В рамках расследования уголовного дела будут проверены условия проживания и воспитания малыша в семье.

28 июля сообщалось, что в городе Артем (Приморье) из окна квартиры на третьем этаже выпал годовалый мальчик. Спасти его не удалось, он скончался в медицинском учреждении.

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