«Ростех» направит модернизированного робота-сапера в новые регионы

Модернизированный робот-сапер МГР-4 «Шмель», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), по завершении форума «Армия-2023» будет отправлен в новые регионы РФ для опытной эксплуатации. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

Артяков отметил в разговоре с ТАСС, что разработка Ковровского электромеханического завода будет проходить «опытную эксплуатацию в реальных условиях».

Робот-сапер разработан для зачистки территорий от противопехотных мин и проведения видеомониторинга окружающей обстановки с дальностью действия сигнала радиоуправления до 1000 м.

Накануне холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») впервые представил на «Армим-2023» обновленную модификацию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками «Поляна-Д4М1». Комплекс предназначен для обеспечения связи между Воздушно-космическими силами (ВКС) и Военно-морским флотом (ВМФ) России.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.