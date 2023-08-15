Суд наложил штраф на экс-полковника Квачкова за дискредитацию ВС РФ

Полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Тверской суд Москвы избрал административное взыскание по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ («Публичные действия, дискредитирующие ВС РФ»). Поводом для составления протокола стали публикации Квачкова в социальной сети, содержащие ложные сведения о специальной военной операции.

По словам адвоката экс-полковника ГРУ, указанные посты обвиняемому не принадлежат. Сторона защиты направила ходатайство о запросе данных у соцсети для доказательства невиновности Квачкова, на что судом было отказано.

Фигурант свою вину не признал, заявляя, что узнал об обвинении только в отделении полиции. По его словам, там ему сообщили, что он якобы является администратором группы, в которой распространялась дискредитирующая информация.

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. После трех лет заключения его оправдали. Через пять лет Квачков снова был арестован по обвинению в организации военного мятежа. Позднее, в феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы по данному делу, однако позже смягчил приговор до восьми лет.

В августе 2017 года Квачкова приговорили к полутора годам колонии строгого режима по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). В начале февраля 2019 года суд в Мордовии освободил его от отбывания наказания в связи с декриминализацией первой части статьи.