В Москве неизвестные избили стендап-комика Тисенко

Неизвестные напали на стендап-комика Николая Тисенко в Москве, мужчина госпитализирован. Об этом сообщил «Известиям» 15 августа источник.

По его словам, артиста избили рано утром 14 августа. Пострадавшего доставили в больницу, за его состоянием наблюдают врачи.

Медики диагностировали у Тисенко сотрясение головного мозга. Полиция начала доследственную проверку.

В ночь на 12 августа в Москве напали на Яна Супоненко, работающего саунд-продюсером исполнителей Тимы Белорусских и Просто Лера. Мужчина попал в больницу, ведется следствие.