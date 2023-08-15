Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в приготовлении окрошки

Участвующие в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» спортсмены накануне нового поединка бойцовской суперсерии поучаствовали в кулинарном конкурсе, посоревновавшись в приготовлении окрошки. Об этом 15 августа рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Американский боксер Кевин Джонсон, который теперь просит добавлять к своему имени русское отчество Владимирович, оказавшись в ресторане, сначала сел за пианино. Оказалось, он сам научился играть на инструменте ради дочери.

«Я был отец-одиночка, поэтому мне приходилось оставаться дома. В 2004-м моей дочери на день рождения подарили фортепьяно. Я сел за стол, смотрел на эти клавиши и просто делал так», — рассказал он.

Теперь он решил научиться еще и готовить, освоив один из рецептов русской окрошки, хотя о таком блюде узнал впервые. Противовес ему в кулинарном батле «на ножах» составил российский боксер Вячеслав Дацик.

Перед предстоящим взвешиванием участники тщательно следят за своей формой. Так что, приготовив каждый свою фирменную окрошку, они не стали есть много, а предоставили право попробовать и оценить получившиеся блюда чемпионке мира по кикбоксингу Екатерине Ковалевой.

У каждого окрошка получилась уникальной. Россиянин в итоге даже не отказался попробовать приготовленный им холодный «суп по-дациковски», поскольку не испытывает проблем с лишними килограммами. А Джонсон пробовать свое блюдо не захотел наотрез: форма превыше всего.

После в таком же поединке сошлись актер и спортсмен Олег Тактаров и мастер смешанных единоборств Джефф Монсон. Чем закончилось это противостояние, осталось неизвестным, поскольку оба бойца начали обмениваться шутками в ходе приготовления окрошки, а дальше вышли оба прояснить свои отношения уже на улице.

Бой Монсона и Тактарова пройдет 18 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. Кевин Джонсон сойдется в поединке с россиянином Марком Петровским.

Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

До этого, 4 августа, российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у российского боксера больше шансов победить, поскольку он в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.