Пчеловод рассказал об отличии натурального меда от меда с добавками

Пчеловод Александр Марченко рассказал во вторник, 15 августа, как выбрать качественный мед и где его лучше приобретать.

По словам специалиста, показателем настоящего меда являются удельный вес и плотность.

«Вот вязкость. Тянется струя очень долго. Потом она подпрыгивает, эта капелька, подтягивается, то есть мед правильно сделанный. Именно запечатанный, вызревший», — рассказал Марченко в беседе с телеканалом «Звезда».

Пчеловод добавил, что витрина продавца на ярмарке или рынке должна быть бледной и состоять из темных и серых цветов. Покупателя должны насторожить разноцветные баночки со всевозможными оттенками желтого и оранжевого.

Эксперт рассказал, что в магазинах существует мед всех сортов и видов — из акации, гречихи, подсолнечника, рапса и плюща. Есть зеленые, красные и розовые баночки — взбитый продукт. Пчелы его произвести не могут, а спрос есть, поэтому в меде появляются добавки.

Марченко рассказал, что в качественном меде не должно быть расслоений и примесей, но он может быть засахаренным, так как быстро кристаллизируется из-за глюкозы и фруктозы.

В свою очередь пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов добавил, что мед должен быть в меру сладкий, он должен иметь кратковременное послевкусие и оставлять кислинку, сообщает телеканал «360».

Пчеловоды советуют идти за натуральным медом на ярмарки и рынки, так как допуск к ним они могут получить только при наличии паспортов пасек и лабораторных исследований.

14 августа православные христиане отмечают крупный и важный праздник — Медовый Спас. Он наступает одновременно с началом Успенского поста и объединяет в себе народные и церковные традиции.