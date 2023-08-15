Путин указал на большое значение стратегического партнерства с Индией

Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в телеграмме руководству Индии по случаю Дня независимости страны, опубликованной 15 августа на сайте Кремля.

«Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах. <...> Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели», — говорится в сообщении.

Глава государства также выразил уверенность в наращивании партнерства, в том числе в решении актуальных международных вопросов.

Российский лидер пожелал президенту и премьеру Индии доброго здоровья и успехов, а всем гражданам страны — счастья и благополучия.

Ранее, 30 июня, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди подчеркнул значимость дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах.