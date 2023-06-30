Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

«В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, глава российского государства в ходе разговора оценил положение дел в зоне спецоперации. Он отметил, что Украина категорически отказывается от политико-дипломатических шагов по урегулированию ситуации.

Помимо этого, лидеры затронули тему взаимодействия в формате БРИКС, а также по линии ШОС и G20, в которых Нью-Дели сейчас выполняет председательские функции.

Путин и Моди также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе беседы была подчеркнута значимость дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах.

«Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах», — добавили в Кремле.

Ранее, 29 марта, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Нью-Дели с Моди. Они обсудили вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества, «представляющие взаимный интерес».

До этого, 17 марта, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил, что после начала спецоперации и ввода Западом санкций против Москвы Индия оказалась «буквально залита российской нефтью, засыпана российскими удобрениями», а спрос на индийскую продукцию «бешено возрос».

11 марта Россия впервые в истории вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии. По данным индийского министерства торговли и промышленности, товарооборот двух стран по итогам 10 месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончится в марте 2023 года, достиг рекордных $39,8 млрд.