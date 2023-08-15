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В «Роскосмосе» заявили о работе над снижением стоимости космического туризма

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Стоимость космического туризма на российских кораблях может быть снижена. Об этом 15 августа сообщил генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы еще больше снизить стоимость запусков по космическому туризму», — сказал он ТАСС на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

По словам гендиректора «Главкосмоса», рычаги для снижения стоимости присутствуют, поскольку корпорация проявляет интерес в снижении издержек со стороны предприятий.

Лоскутов уточнил, что за всё время существования Международной космической станции будут появляться желающие полететь туда на коммерческой основе, однако на данный момент это достаточно дорого. Переговоры о полетах в качестве туристов ведутся постоянно с разной степенью интенсивности, добавил гендиректор компании.

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Ранее, 10 августа, компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю. По сообщению компании, в экипаж корабля впервые одновременно вошли мать и дочь, которые выиграли билеты в космос в благотворительной лотерее.

Запуск пилотируемого космического корабля SpaceShipTwo был осуществлен с борта самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, его отстыковка от носителя была проведена на высоте 15 км. Транспортное средство достигло максимальной высоты около 88,5 км.

Первая коммерческая миссия компании состоялась 29 июня. Она носила название Virtute 1. Тогда на космолете Virgin Galactic также совершил полет экипаж в составе шести человек.

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